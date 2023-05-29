Німеччина

Дортмунд попрощався із важливим гравцем.

Атлетіко Мадрид хоче підсилення на позицію лівого захисника в цьому сезоні, і Рейнілдо Мандава, ймовірно, буде відсутній через травму в наступній кампанії через травму передньої хрестоподібної зв'язки.

Рафаель Геррейру залишив Дортмунд в якості вільного агента, тому після відходу зі стану Боруссії може вести перемовини з іншими клубами. Португалець можливо був би доступним варіантом для команди з Атлетіко, яка не хоче витрачати багато цього літа.

Однак Маттео Моретто стверджує, що лівий захисник Сельти Віго Хаві Галан є їхньою головною метою цього літа. Вважається, що колишній гравець Уески має умову про викуп менше 20 мільйонів євро , але Атлетіко цілком може спробувати домовитися про нижчу ціну.

Галаном давно захоплювалися багато хто в Ла Лізі, включаючи топ-клуби, і колишній тренер Іспанії Луїс Енріке також був шанувальником його талантів. Його здатність проходити по лівому флангу та забивати м’ячі майже не має собі рівних у дивізіоні, і він виділяється як один із найкращих гравців Сельти.