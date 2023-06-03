Німеччина

У фінальному протистоянні на берлінському Олімпіаштадіоні колектив Марко Розе захистив свій титул від зазіхань франкфуртського Айнтрахта.

Черговий розіграш німецької Бундесліги також устиг добігти до свого логічного завершення ще тижнем раніше. Чемпіоном стала мюнхенська Баварія з чим ми можемо її виключно привітати, проте ні для кого цей факт не стане вже повноцінною новиною. А ось у Кубку Німеччини подібної гегемонії "Червоної машини" впродовж останніх одинадцяти років не зберігалась, тоді як вона цього сезону знов десь загубилась на шляху до фінального протистояння на полі Олімпіаштадіона в Берліні, залишивши на поталу двом іншим клубам вирішувати долю трофея.

Проте РБ Лейпциг було не звикати до участі в настільки пізньому раунді національного кубкового змагання. Ще рік тому "Червоні бики" у важкому протистоянні обігравали Фрайбург та здобували свій перший Кубок Німеччини, а цього разу їхньому супернику за фіналом, франкфуртському Айнтрахту, довелось вибивати зі змагань саме "чорно-білий" колектив, саме який і спричинив трохи раніше виліт Баварії зі змагань. Ось так усе заплутано в німецькому футболі цього сезону.

Магія цього поєдинку полягала в тому, що він був водночас доволі повільним та нудним, проте цікавим. Повільним, але й де в чому вибуховим. Сповненим тактики, однак і не позбавлений авантюризму й відсутністю геометрії атак. Ось тому й цікаво було спостерігати за тим, чим усе має закінчитись аж до останніх хвилин. Хоча й реально гольових моментів десь до завершення повної години ігрового часу й п’яти можна було не нарахувати.

Віддавати перевагу одній із команд за таких умов було справою марною. Десь Лейпциг отримував можливість швидко атакувати, але пресинг був краще підготовлений у Айнтрахта, проте знаходити Коло Муані в чужому штрафному було також важко. Лише після перерви гра почала хоч якось заходити до атакувальної фази й тут знову був успішним колектив Розе. А на 71 хвилині номінальним господарям ще й пощастило з рикошетом від двох захисників під час удару з лівого флангу штрафного, що дозволило відіграти Траппа.

Певна річ, що ми очікували на належну відповідь від "орлів" після цього, але футболісти Гласнера не мали ключового компоненту в своїй грі попереду — швидкості руху м’яча. Ось і не вийшло нічого в атаці в Айнтрахта в підсумку, тоді як суперники дочекались помилки суперників під час виходу до атаки й завдали вирішального удару зусиллями Собослаї з правого флангу штрафного. Гольовий пас віддавав на партнера з боротьби Нкунку, тож не важко здогадатись, кого саме в цій сухій грі визнали найкращим.

Фінальний свисток головного арбітра Даніеля Зіберта з Берліна визначив РБ Лейпциг володарем Кубка Німеччини зразка сезону-2022/23, тоді як Айнтрахт із Франкфурту зупинився за крок до заповітного трофея.— Айнтрахт Ф 2:0Нкунку, 71, Собослаї, 85Бласвіх — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї (Кампль, 90), Ольмо — Нкунку, Вернер (Поульсен, 61).Трапп — Тута, Хасебе (Борре, 78), Ндіка — Бута (Діна-Ебімбе, 86), Роде (Ліндстрьом, 70), Соу, Макс (Ленц, 78) — Камада, Гьотце — Коло Муані.Попередження: Лаймер — Гьотце, Коло Муані