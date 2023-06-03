У фінальному протистоянні на берлінському Олімпіаштадіоні колектив Марко Розе захистив свій титул від зазіхань франкфуртського Айнтрахта.
РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф, Getty Images
03 червня 2023, 22:58
Черговий розіграш німецької Бундесліги також устиг добігти до свого логічного завершення ще тижнем раніше. Чемпіоном стала мюнхенська Баварія з чим ми можемо її виключно привітати, проте ні для кого цей факт не стане вже повноцінною новиною. А ось у Кубку Німеччини подібної гегемонії "Червоної машини" впродовж останніх одинадцяти років не зберігалась, тоді як вона цього сезону знов десь загубилась на шляху до фінального протистояння на полі Олімпіаштадіона в Берліні, залишивши на поталу двом іншим клубам вирішувати долю трофея.
Проте РБ Лейпциг було не звикати до участі в настільки пізньому раунді національного кубкового змагання. Ще рік тому "Червоні бики" у важкому протистоянні обігравали Фрайбург та здобували свій перший Кубок Німеччини, а цього разу їхньому супернику за фіналом, франкфуртському Айнтрахту, довелось вибивати зі змагань саме "чорно-білий" колектив, саме який і спричинив трохи раніше виліт Баварії зі змагань. Ось так усе заплутано в німецькому футболі цього сезону.
Магія цього поєдинку полягала в тому, що він був водночас доволі повільним та нудним, проте цікавим. Повільним, але й де в чому вибуховим. Сповненим тактики, однак і не позбавлений авантюризму й відсутністю геометрії атак. Ось тому й цікаво було спостерігати за тим, чим усе має закінчитись аж до останніх хвилин. Хоча й реально гольових моментів десь до завершення повної години ігрового часу й п’яти можна було не нарахувати.
Віддавати перевагу одній із команд за таких умов було справою марною. Десь Лейпциг отримував можливість швидко атакувати, але пресинг був краще підготовлений у Айнтрахта, проте знаходити Коло Муані в чужому штрафному було також важко. Лише після перерви гра почала хоч якось заходити до атакувальної фази й тут знову був успішним колектив Розе. А на 71 хвилині номінальним господарям ще й пощастило з рикошетом від двох захисників під час удару з лівого флангу штрафного, що дозволило відіграти Траппа.
Певна річ, що ми очікували на належну відповідь від "орлів" після цього, але футболісти Гласнера не мали ключового компоненту в своїй грі попереду — швидкості руху м’яча. Ось і не вийшло нічого в атаці в Айнтрахта в підсумку, тоді як суперники дочекались помилки суперників під час виходу до атаки й завдали вирішального удару зусиллями Собослаї з правого флангу штрафного. Гольовий пас віддавав на партнера з боротьби Нкунку, тож не важко здогадатись, кого саме в цій сухій грі визнали найкращим.
Фінальний свисток головного арбітра Даніеля Зіберта з Берліна визначив РБ Лейпциг володарем Кубка Німеччини зразка сезону-2022/23, тоді як Айнтрахт із Франкфурту зупинився за крок до заповітного трофея.
РБ Лейпциг
— Айнтрахт Ф 2:0
Голи:
Нкунку, 71, Собослаї, 85
РБ Лейпциг:
Бласвіх — Генріхс, Орбан, Клостерманн, Гальстенберг — Лаймер, Айдара — Собослаї (Кампль, 90), Ольмо — Нкунку, Вернер (Поульсен, 61).
Айнтрахт Ф:
Трапп — Тута, Хасебе (Борре, 78), Ндіка — Бута (Діна-Ебімбе, 86), Роде (Ліндстрьом, 70), Соу, Макс (Ленц, 78) — Камада, Гьотце — Коло Муані.
Попередження: Лаймер — Гьотце, Коло Муані