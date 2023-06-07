Німеччина

Очікується, що швейцарський хавбек продовжить кар'єру у Баєрі.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу та капітан збірної Швейцарії Граніт Джака близький до того, щоб у літнє трансферне вікно продовжити кар'єру у німецькій Бундеслізі.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 30-річний швейцарець очікує наступних кроків від свого нинішнього клубу і, як і раніше, хоче приєднатися до леверкузенського Баєра, з яким у нього практично узгоджені умови особистого контракту.

За інформацією джерела, Арсенал готовий відпустити Джаку лише після того, як досягне принципової угоди з потенційною заміною для швейцарця (Деклан Райс, Ілкай Гюндоган чи Мойзес Кайседо).

Щодо мюнхенської Баварії, про яку з'являлася інформація у ЗМІ, вона не бере участі у боротьбі за екскапітана "канонірів".

У цьому сезоні Граніт Джака провів за лондонський Арсенал 47 поєдинків, у яких він забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.