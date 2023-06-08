Німеччина

Гравець ще може переїхати до Саксонії.

Лейпциг все ще не полишає надій підписати Фабіу Карвалью — повідомляє Kicker.

РБ Лейпциг продовжує придивлятися до таланту Ліверпуля. "Червоні" відхилили першу пропозицію щодо португальця, який прийшов з Фулгема минулого літа.

Клуб готує другу пропозицію. Поки що Ліверпуль наполягав на оренді або продажу з можливістю викупу.

Цього сезону півзахисник провів менше двох десятків матчів в чемпіонаті та єврокубках.