Гравець ще може переїхати до Саксонії.
Фабіу Карвалью - Getty Images
08 червня 2023, 14:30
Лейпциг все ще не полишає надій підписати Фабіу Карвалью — повідомляє Kicker.
РБ Лейпциг продовжує придивлятися до таланту Ліверпуля. "Червоні" відхилили першу пропозицію щодо португальця, який прийшов з Фулгема минулого літа.
Клуб готує другу пропозицію. Поки що Ліверпуль наполягав на оренді або продажу з можливістю викупу.
Цього сезону півзахисник провів менше двох десятків матчів в чемпіонаті та єврокубках.