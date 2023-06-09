Німеччина

Португальський фулбек Дортмунда продовжить кар'єру у мюнхенському гранді.

Крайній захисник дортмундської Боруссії Рафаель Геррейру змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 29-річний португалець продовжить кар'єру в мюнхенській Баварії, якій вдалося домовитися з футболістом про перехід.

Стверджується, що "червоні" виграли боротьбу за футболіста у мадридського Атлетіко, Ньюкасла та міланського Інтера.

У поточному сезоні Рафаель Геррейру провів 36 поєдинків у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 14 результативних передач.