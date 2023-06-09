Австрійський хавбек перейшов у мюнхенський гранд.
Конрад Лаймер, getty images
09 червня 2023, 11:22
Баварія Мюнхен на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Конрада Лаймера, права на якого раніше належали Лейпцигу.
26-річний австрієць перейшов у стан "червоних" на правах вільного агента, оскільки його контракт із "биками" підійшов до свого завершення.
Лаймер підписав із Баварією контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.
У цьому сезоні австрійський хавбек провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.