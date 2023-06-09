Німеччина

Австрійський хавбек перейшов у мюнхенський гранд.

Баварія Мюнхен на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Конрада Лаймера, права на якого раніше належали Лейпцигу.

26-річний австрієць перейшов у стан "червоних" на правах вільного агента, оскільки його контракт із "биками" підійшов до свого завершення.

Лаймер підписав із Баварією контракт, який буде розрахований до літа 2027 року.

У цьому сезоні австрійський хавбек провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.