Німеччина

Бременці хочуть повернути гвінейського хавбека до Бундесліги.

Центральний півзахисник Ліверпуля Набі Кейта у літнє трансферне вікно може повернутися до німецької Бундесліги, де він виступав за Лейпциг до свого переїзду до Англії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, бременський Вердер працює над підписанням 28-річного гвінейця, контракт якого із мерсисайдцями завершується цього літа.

Стверджується, що між німецьким клубом та агентами Кейта пройшли позитивні попередні переговори – футболіст готовий перейти у Вердер на правах вільного агента.

Цього сезону Набі Кейта провів за Ліверпуль 13 поєдинків у всіх турнірах (486 хвилин), у яких він отримав два попередження.