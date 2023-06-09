Бременці хочуть повернути гвінейського хавбека до Бундесліги.
Набі Кейта, getty images
09 червня 2023, 14:00
Центральний півзахисник Ліверпуля Набі Кейта у літнє трансферне вікно може повернутися до німецької Бундесліги, де він виступав за Лейпциг до свого переїзду до Англії.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, бременський Вердер працює над підписанням 28-річного гвінейця, контракт якого із мерсисайдцями завершується цього літа.
Стверджується, що між німецьким клубом та агентами Кейта пройшли позитивні попередні переговори – футболіст готовий перейти у Вердер на правах вільного агента.
Цього сезону Набі Кейта провів за Ліверпуль 13 поєдинків у всіх турнірах (486 хвилин), у яких він отримав два попередження.