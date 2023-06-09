Німеччина

Гвінейський хавбек повернувся до Бундесліги на правах вільного агента.

Вердер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Набі Кейта, права якого раніше належали Ліверпулю.

28-річний гвінеєць перейшов у стан бременців на правах вільного агента, оскільки його контракт із мерсисайдцями підійшов до свого завершення.

Термін дії контракту між Кейта та Вердером не уточнюється. Раніше гвінейський хавбек грав у Бундеслізі за Лейпциг до свого переїзду до англійської Прем'єр-ліги влітку 2018 року за 60 мільйонів євро.

Всього Набі Кейта провів за Ліверпуль 129 поєдинків (6529 хвилин), забив 11 голів та віддав 7 асистів.

У складі "червоних" він виграв Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.