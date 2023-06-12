Німеччина

Гравець поповнить ряди берлінців.

Повідомляється, що півзахисник Наполі Дієго Демме повертається до Німеччини для берлінської Герти після тріумфу та здобуття важливого Скудетто.

31-річний гравець був частиною команди, яка виграла титул Серії А, але провів лише сім матчів у чемпіонаті цього сезону, загалом гравши 143 хвилини.

Саме ця відсутність уваги спонукала до повернення в Бундеслігу багатьох, хто народився та виріс у Німеччині в італійських батьків, які назвали його Дієго на честь ікони Наполі Марадони.

Як повідомляє Sky Sport Germany, Демме готовий піти на скорочення зарплати, щоб проштовхнути перехід до берлінської Герти, і директори налаштовані дуже оптимістично.

Однак їм все ще потрібно домовитися про суму трансферу з Наполі, і це виявляється складним, оскільки його контракт завершується в червні 2024 року.

У січні 2020 року він був підписаний з РБ Лейпциг за 10 мільйонів євро, і назвав це мрією, яка здійснилася, але незабаром вона зіпсувалася: у футболці Наполі провів лише 89 матчів, забив п’ять голів і зробив чотири результативні передачі.