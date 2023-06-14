Німеччина

Півзахисник Баварії прокоментував останні події в спортивному житті.

Півзахисник мюнхенської Баварії продовжує стверджуватись у якості провідного виконавця в футбольному світі завдяки власним вдалим виступам на клубному рівні.

Після завершення чергової кампанії 20-річний виконавець прокоментував останні події всередині та довкола Баварії, а також розповів про моральний стан збірної Німеччини.

"Йосуа Кімміх — найбільш спраглий у спортивному плані гравець Баварії. Він злий, навіть коли програє невелику гру на тренуванні. Він неймовірно спраглий, іноді, можливо, занадто спраглий. Кожен може взяти собі за приклад його менталітет.

Він є зразком для інших гравців і має ДНК Баварії. Зараз я не можу уявити, що він колись піде з клубу.

Деклан Райс? Чудовий гравець! Я знав його з дитинства, поки він не пішов у Вест Гем. Ми разом грали в парку. Мені тоді було 11-12 років. Ми виросли в одному й тому самому районі Лондона. Він відмінний футболіст.

Чи може Баварія приваблювати футболістів з АПЛ? Так, я думаю, що кожен гравець розглянув би пропозицію від нашого клубу. Незалежно від того, який рівень у його поточної команди. Баварія — дуже привабливий клуб на світовій арені.

Я думаю, що зараз триває свого роду зміна футбольної епохи. Нове покоління вже підросло. Свого часу двоє GOATів, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, пробили собі шлях. А зараз їхній відхід відкриває чимало можливостей для інших багатьох гравців.

Я, зокрема, радий за Джуда Беллінгема. Перехід до Реала — це великий крок для нього. Можливо, Ла Лігу тепер трохи більше дивитиметься людей по всьому світу. Проте найкращі виступи будь-яких футболістів не залишаються непоміченими, чи то в Бірмінгемі, Дортмунді, Мюнхені або Мадриді.

Можливо, гравці Реала й можуть швидко отримати більшу популярність, якщо вони одягнуть футболку цього клубу. Але для мене Прем’єр-ліга — це найбільша ліга у світі. Якщо ви виступаєте там, ви більше не зможете залишитися непоміченим на вулиці.

Щодо тиску на нас, як на гравців збірної Німеччини, то тільки ми самі винні в цьому через погані результати на попередніх турнірах. Ми повинні переконатись у тому, що нам досі подобається грати за національну команду.

Я отримав дуже багато привітальних повідомлень після переможного голу в Бундеслізі. Цей м’яч був неймовірним для мене, а моя родина дуже щасливою. Навіть Міро Клозе надіслав мені повідомлення. У нас із ним завжди були хороші стосунки в Баварії. Я дуже щасливий", — заявив німецький виконавець.

Мусіала в цьому сезоні відіграв 47 матчів, забив 16 голів та віддав 16 гольових передач.