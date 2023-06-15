Німеччина

Іспанський захисник може перебратись в Бундеслігу.

Баварія розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Керрі Гау, мюнхенський клуб націлився на Пау Торреса та вже провів перемовини з його оточенням.

Цього сезону іспанський захисник провів 35 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол. Його контракт розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вільярреал оцінює Пау Торреса у 50 млн євро на тлі інтересу Астон Вілли та Ювентуса.