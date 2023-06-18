Німеччина

Півзахисник останній рік провів у оренді в Шотландії.

Футбольна академія мюнхенської Баварії регулярно займається підготовкою талановитих юнаків до виступів на професійному рівні, однак геть не кожному з них удається потім спробувати свої сили в складі основної команди "Рекордмайстера".

21-річному американцю німецького походження Маліку Тілльману вже вдалось сім разів зіграти за "дорослу" команду Баварії, проте цього все одно не вистачило, аби закріпити за собою місце в клубі на минулий сезон.

Гравця віддали в оренду до шотландського Рейнджерс, після завершення якої в клубу була можливість активувати опцію викупу футболіста за приблизно 6 млн євро, однак мюнхенський колектив відмовив у цій послузі.

Таким чином Тілльман має повернутись до розташування "Червоної машини", однак жодних гарантій виступів у її складі під керівництвом Томаса Тухеля він не має.

Баварія відкрита до нових орендних угод для гравця, що має контракт тривалістю ще один рік, і Рейнджерс, зокрема, знову зацікавлений у цій можливості.

Наразі Малік відновлюється від травми підколінного сухожилля, тоді як у цьому сезоні відіграв 43 матчі, забивши 12 голів та віддавши п’ять гольових передач.