Німеччина

Нідерландський хавбек хоче отримувати більше ігрової практики.

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Раян Гравенберх прокоментував чутки про те що, у літнє трансферне вікно між може змінити клубную прописку на тлі скромного ігрового часу, який він отримує у німецькій команді, та інтересу з боку клубів АПЛ.

"Я очікував більше грати в Баварії минулого сезону. Також я думав, що отримаю більше шансів.

Я хочу знову повернутися до гри, особливо якщо враховувати мій вік. Я сподіваюся, що це може статися в Баварії, інакше нам доведеться шукати інші варіанти", — цитує слова Гравенберха журналіст Фабріціо Романо з посиланням на ESPN NL.

У цьому сезоні 21-річний Раян Гравенберх провів за Баварію 33 матчі у всіх турнірах (937 хвилин), у яких він забив один гол, віддав один асист та заробив одне попередження.