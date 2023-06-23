Німеччина

Австрійський хавбек залишив Гоффенгайм.

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Крістофа Баумгартнера, права на якого раніше належали Гоффенгайму.

23-річний австрієць підписав з "биками" повноцінний довгостроковий контракт, який буде розраховано до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу Баумгартнера коштувала Лейпцигу 25-27 мільйонів євро, не рахуючи різноманітних бонусів.

У минулому сезоні Крістоф Баумгартнер провів за Гоффенгайм 33 поєдинки у рамках німецької Бундесліги, у яких він забив 7 голів та віддав 7 результативних передач.