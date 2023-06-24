Німеччина

Клуб другої Бундесліги тепер має нового титульного спонсора.

Падерборн, який виступає у другому за силою дивізіоні Німеччини, на своєму офіційному сайті оголосив про початок співпраці з новим титульним спонсором.

Їм стане компанія Four 20 Pharma, що спеціалізується на виробництві медичної марихуани. Угода між німецьким футбольним клубом та компанією буде розрахована на два роки, тоді як реклама бренду буде розміщена на джерсі гравців.

"Спонсорство дає нам можливість інформувати спеціалістів і широку громадськість про нашу компанію по всій Німеччині.

Завдяки повній освіті ми хочемо покінчити зі стигмою щодо найстарішої лікарської рослини у світі, заснованою на упередженнях і дезінформації", — заявив генеральний директор Four 20 Pharma Томас Шаттон.