Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті зробив Лейпцигу офіційну пропозицію щодо центрального захисника Йошка Гвардіола в розмірі 90 мільйонів євро, не рахуючи різних бонусів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у стані "биків" уже визначилися з потенційною заміною для 21-річного хорвата, якщо той таки залишить клуб.

За інформацією джерела, Лейпциг всерйоз розглядає варіант із підписанням 20-річного Кастелло Лукеби, який виступає за французький Ліон.

У цьому сезоні Кастелло Лукеба провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та заробив сім результативних передач.