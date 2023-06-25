Німеччина

Кастелло Лукеба може приєднатися до табору "биків", якщо хорватський центрбек перейде до Манчестер Сіті.

Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті зробив Лейпцигу офіційну пропозицію щодо центрального захисника Йошка Гвардіола в розмірі 90 мільйонів євро, не рахуючи різних бонусів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у стані "биків" уже визначилися з потенційною заміною для 21-річного хорвата, якщо той таки залишить клуб.

За інформацією джерела, Лейпциг всерйоз розглядає варіант із підписанням 20-річного Кастелло Лукеби, який виступає за французький Ліон.

У цьому сезоні Кастелло Лукеба провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та заробив сім результативних передач.