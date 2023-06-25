Кастелло Лукеба може приєднатися до табору "биків", якщо хорватський центрбек перейде до Манчестер Сіті.
Кастелло Лукеба, getty images
25 червня 2023, 17:30
Напередодні стало відомо про те, що Манчестер Сіті зробив Лейпцигу офіційну пропозицію щодо центрального захисника Йошка Гвардіола в розмірі 90 мільйонів євро, не рахуючи різних бонусів.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, у стані "биків" уже визначилися з потенційною заміною для 21-річного хорвата, якщо той таки залишить клуб.
За інформацією джерела, Лейпциг всерйоз розглядає варіант із підписанням 20-річного Кастелло Лукеби, який виступає за французький Ліон.
У цьому сезоні Кастелло Лукеба провів 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та заробив сім результативних передач.