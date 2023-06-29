Німеччина

Німецький клуб намагатиметься підписати нового форварда якомога швидше.

Французький нападник Маркус Тюрам захищав кольори менхенгладбахської Боруссії впродовж чотирьох років, але найближчими днями він офіційно перейде в статус вільного агента та підпише контракт із наступним клубом.

Тим часом "жеребці" не планують залишатись без форварда на наступний сезон та вже звичним для німецьких колективів чином хочуть атакувати американський ринок.

Там Боруссія М відшукала нападника Брендона Васкеса з Цинциннаті, округ Гамільтон, штат Огайо, який у поточному сезоні МЛС уже встиг забити чотири голи та віддати один гольовий пас.

24-річний виконавець із мексиканським походженням має ще півтора роки чинного контракту з клубом, проте під час літнього трансферного вікна його перехід робить практично неможливим небажання команди розлучатись із гравцями за ходом кампанії.

При цьому, "жеребці" вже узгодили з Васкесом умови особистого контракту та навіть відправили офіційну пропозицію до Цинциннаті.

У той самий час активізувався довкола нього й турецький Галатасарай, що також хоче отримати нападника збірної США до свого складу.