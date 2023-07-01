Вольфсбург і Баєр оголосили про свій інтерес до Ловро Маєра, оскільки цього літа хорватський півзахисник може залишити свою команду - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Перемовини з Ренном перебувають на ранніх стадіях, але обидва німецькі клуби наполягають на підписанні Маєра. 

Гравця називають новим Лукою Модричем через схожість профайлів обох футболістів. 

У сезоні-2022/23 на рахунку Ловро Маєра 10 результативних дій в усіх турнірах.