Німеччина

Талановитий гравець може перебратися до іншого клубу та країни.

Вольфсбург і Баєр оголосили про свій інтерес до Ловро Маєра, оскільки цього літа хорватський півзахисник може залишити свою команду - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перемовини з Ренном перебувають на ранніх стадіях, але обидва німецькі клуби наполягають на підписанні Маєра.

Гравця називають новим Лукою Модричем через схожість профайлів обох футболістів.

У сезоні-2022/23 на рахунку Ловро Маєра 10 результативних дій в усіх турнірах.