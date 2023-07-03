Німеччина

Клуби близькі до повного узгодження угоди.

Баєр практично домовився з Арсеналом про перехід Граніта Джаки, повідомляє Football.London.

За інформацією джерела, півзахисник близький до переходу в німецький клуб. За нього "каноніри" отримають 25 мільйонів євро.

Джака вже грав у Бундеслізі з 2012 до 2016 року, після чого переїхав до АПЛ. За сім сезонів він провів у чемпіонаті Англії 225 ігор.

У минулому сезоні Граніт Джака провів за Арсенал 47 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 7 асистів. Його контракт спливає влітку 2024 року.