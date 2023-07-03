Німеччина

Мюнхенський клуб виявляє інтерес до 22-річного футболіста.

Баварія цікавиться Кефреном Тюрамом-Ульєном, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, основним претендентом на півзахисника Ніцци залишається Ліверпуль, але пропозиції від англійської команди поки не надходило, а до боротьби за 22-річного футболіста готова включитися Баварія.

Інтерес до футболіста особисто виявляє Томас Тухель. Очікуються переговори з оточенням футболіста, який оцінюється його клубом у 50 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Кефрен провів 35 матчів у Лізі 1: на його рахунку 2 голи та 4 асисти.