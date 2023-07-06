Німеччина

Несподіване рішення від досвідченого німця.

Не дивлячись на те, що Марко Ройс нещодавно поставив підпис під новим контрактом з дортмундською Боруссією, гравець вирішив відмовитись від капітанської пов'язки.

"Вітаю, фанати Боруссії. Для мене дуже важливо сказати вам дещо особисто. В мене було багато часу подумати під час відпустки — я вирішив відмовитись від капітанської пов'язки.

Я проінформував щодо цього Едіна Терзіча та Себастьяна Келя вчора. Я носив її протягом п'яти років з гордістю. Дякую за вашу підтримку. Бажаю Себастьяну та Едіну знайти гідного наступника. Я впевнений, їм це вдасться", — заявив Ройс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко Ройс залишався у запасі на потенційно чемпіонську гру проти Майнца.