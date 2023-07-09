Німеччина

Футболіст ще жодного разу не грав за "дорослу" команду.

Фланговий захисник англійського Ліверпуля Люк Чемберс уже кілька разів з’являвся в заявці "червоних" на матчі Прем’єр-ліги та Кубку ліги, проте досі не отримував можливості продемонструвати свої навички на "дорослому" рівні.

Однак це жодним чином не заважає іншим клубам спостерігати за прогресом 19-річного виконавця та його виступами в Юнацькій лізі УЄФА, де в попередньому розіграші він оформив два голи та один гольовий пас у шести матчах, після чого відправився на пів року до оренди в шотландський Кілмарнок, пропустивши в підсумку чемпіонат світу в категорії U-20 заради того, аби допомогти команді втриматись у "елітному" дивізіоні.

Можливо, саме тоді головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, який за підсумками трансферної кампанії втратив Мітчела Баккера та Дейлі Сінкгравена, звернув увагу на виступи юнака.

Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Іспанії заручився допомогою своїх зв’язків у розташуванні "червоних" та наразі активно просуває ідею оренди Чемберса, який у перспективі має створити конкуренцію Алексу Грімальдо, який приєднався до Баєра на правах вільного агента з лісабонської Бенфіки.

Окрім "фармацевтів", на гравця претендують ще й Вотфорд із Шеффілд Юнайтед.

За сезон Чемберс провів 38 матчів, забивши три голи та віддавши п’ять гольових передач.