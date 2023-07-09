Проте сам футболіст хоче залишити мюнхенський клуб.
БЕНЖАМЕН ПАВАР, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 21:28
Бенжамен Павар не знайшов нового клубу, незважаючи на бажання покинути Баварію, повідомляє Kicker.
За інформацією джерела, інтерес до захисника виявляють Ліверпуль, Челсі, Барселона, Мілан та Інтер. Проте, ніхто не зв'язувався з Баварією і не робив офіційної пропозиції.
Очікується, що француз розпочне тренування з Баварією наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що Павар має намір залишити Баварію, а його контракт розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Павар відзначився 7 голами у 43 матчах за мюнхенський клуб.