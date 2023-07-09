Німеччина

Проте сам футболіст хоче залишити мюнхенський клуб.

Бенжамен Павар не знайшов нового клубу, незважаючи на бажання покинути Баварію, повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, інтерес до захисника виявляють Ліверпуль, Челсі, Барселона, Мілан та Інтер. Проте, ніхто не зв'язувався з Баварією і не робив офіційної пропозиції.

Очікується, що француз розпочне тренування з Баварією наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Павар має намір залишити Баварію, а його контракт розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Павар відзначився 7 голами у 43 матчах за мюнхенський клуб.