20-річний футболіст продовжить кар'єру у Бундеслізі.
ДАВІД ДАТРО ФОФАНА, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 22:59
Давід Фофана може залишити Челсі через півроку після переходу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, нападник знаходиться за крок від переходу в Уніон Берлін на правах оренди. Переговори просуваються успішно, і всі сторони впевнені, що незабаром угоду буде укладено.
Це буде оренда без опції викупу.
Минулого сезону Фофана провів три матчі в АПЛ і результативними діями не відзначився.