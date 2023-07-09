Німеччина

20-річний футболіст продовжить кар'єру у Бундеслізі.

Давід Фофана може залишити Челсі через півроку після переходу, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, нападник знаходиться за крок від переходу в Уніон Берлін на правах оренди. Переговори просуваються успішно, і всі сторони впевнені, що незабаром угоду буде укладено.

Це буде оренда без опції викупу.

Минулого сезону Фофана провів три матчі в АПЛ і результативними діями не відзначився.