Німеччина

Гравці поміняли думку щодо потенційного відходу з клубу.

Менхенгладбахська Боруссія активно розпочала цьогорічну літню трансферу кампанію в обох напрямках, і разом із тим намагається зберігати основну обойму своїх виконавців.

На цьому тлі цікаво спостерігати за долею японського центрального захисника "жеребців" Ко Ітакурою, стосовно якого виказують інтерес італійський Наполі та лондонський Тоттенгем, а також Алассаном Плеа, який раніше також заявляв про бажання спробувати щось нове в своїй професійній кар’єрі.

"Станом на сьогодні, ми не хочемо продавати жодного з цих гравців цього літа.

У той самий час ми відверто їм заявили, що не буде мати місце така ситуація, коли 29 серпня вони раптово вирішать піти з команди", — заявив спортивний директор Боруссії М Роланд Віркус.

Плеа за сезон віддав 13 гольових передач та забивав двічі в 31 матчі, тоді як Ітакура за 25 ігор відзначився двома гольовими пасами.