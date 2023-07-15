Німеччина

Зіркове повернення до Бундесліги.

Німецький нападник Кевін Фолланд свого часу відзначався вкрай удалими виступами в складі леверкузенського Баєра, тож цілком виправдовував цінник у 11 млн євро, які в підсумку був змушений заплатити французький Монако за його трансфер у 2020 році.

Від тоді минула вже не одна кампанія, а 30-річний виконавець здобув визнання фанатів "монегасків", завдячуючи 39 голам та 24 гольовим передачам у 115 зіграних протистояннях.

Але поступово контракт досвідченого футболіста добігає до завершення й уже наступного року він має стати вільним агентом.

Аби хоч трохи заробити на його потенційному продажі, Монако радо вислуховує будь-які пропозиції, які надходять на адресу клубу.

Зокрема, це стосується варіанту з трансфером до берлінського Уніону, від якого "червоно-білі" вимагають 6-7 млн євро за трансфер.

Повідомляється, що Фолланд дав згоду на перехід до майбутнього учасника Ліги чемпіонів УЄФА.

У цьому сезоні Кевін відзначився шістьма голами та трьома гольовими передачами в 24 іграх.