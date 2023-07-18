Німеччина

Талановитий плеймейкер наступний сезон проведе в оренді у чемпіонаті Німеччини.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що юний центральний півзахисник ПСВ Хаві Сімонс дав "зелене світло" Парі Сен-Жермен та підписав контракт із парижанами, які активували своє зворотне право викупу гравця за шість мільйонів євро.

Проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, наступний сезон 20-річний нідерландець проведе на правах оренди у Лейпцигу.

За інформацією джерела, німецький клуб орендує Сімонса на рік без опції викупу. У найближчі 24 години молодий гравець пройде медогляд у новому для себе клубі.

У минулому сезоні Хаві Сімонс провів за ПСВ 48 поєдинків, у яких він забив 22 голи та віддав 12 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює молодого хавбека у 40 мільйонів євро.