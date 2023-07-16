Франция

Паризький клуб активував опцію викупу футболіста за шість мільйонів євро.

Півзахисник ПСВ Хаві Сімонс підписав контракт із ПСЖ, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу активувало опцію викупу 20-річного голландця за шість мільйонів євро.

Зазначається, що футболіст вже залишив навчально-тренувальний збір голландського клубу перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, Сімонс перебрався до ПСВ із ПСЖ влітку минулого року. У парижан було право зворотного викупу гравця, яке вони могли використати до кінця липня цього року.

Також Романо додає, що якщо Кіліан Мбаппе чи Неймар покинуть ПСЖ, Сімонс залишиться у команді. Якщо ні – то Хаві буде віддано в оренду.

Минулого сезону Сімонс провів 48 матчів, у яких забив 22 голи та віддав 11 гольових передач.