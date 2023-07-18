Німеччина

Воротар сподівається заявити стосовно своїх можливостей тренерському штабу.

Олександр Петренко, футболіст національної української збірної U16, тренується зі старшою командою Баєра Леверкузен під час підготовчих зборів.

Хабі Алонсо включив його до першого складу команди перед сезоном-2023/24 на тренувальному таборі клубу.

Воротар прибув до клубу після періоду в Шахтарі і Динамо, також виступав у Угорщині.

Клуб відпустив двох голкіперів цього літнього трансферного вікна.