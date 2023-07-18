Воротар сподівається заявити стосовно своїх можливостей тренерському штабу.
Олександр Петренко - Трибуна Юа
18 липня 2023, 23:56
Олександр Петренко, футболіст національної української збірної U16, тренується зі старшою командою Баєра Леверкузен під час підготовчих зборів.
Хабі Алонсо включив його до першого складу команди перед сезоном-2023/24 на тренувальному таборі клубу.
Воротар прибув до клубу після періоду в Шахтарі і Динамо, також виступав у Угорщині.
Клуб відпустив двох голкіперів цього літнього трансферного вікна.