20-річний футболіст став найкращим у своїй команді.
ДЖАМАЛ МУСІАЛА, GETTY IMAGES
23 липня 2023, 21:59
Джамал Мусіала визнаний найкращим гравцем минулого сезону в Баварії, повідомив офіційний сайт мюнхенської команди.
20-річний півзахисник отримав 46% голосів уболівальників. Друге місце зайняв Маттейс де Лігт (28,3%), третім став Томас Мюллер (8,2%).
Нагадаємо, що гол Мусіали, забитий на 89-й хвилині матчу з Кельном (2:1), приніс Баварії чемпіонський титул у заключному турі Бундесліги.
Минулого сезону Мусіала провів за Баварію 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 16 голів та 13 асистів.