Німеччина

20-річний футболіст став найкращим у своїй команді.

Джамал Мусіала визнаний найкращим гравцем минулого сезону в Баварії, повідомив офіційний сайт мюнхенської команди.

20-річний півзахисник отримав 46% голосів уболівальників. Друге місце зайняв Маттейс де Лігт (28,3%), третім став Томас Мюллер (8,2%).

Нагадаємо, що гол Мусіали, забитий на 89-й хвилині матчу з Кельном (2:1), приніс Баварії чемпіонський титул у заключному турі Бундесліги.

Минулого сезону Мусіала провів за Баварію 47 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 16 голів та 13 асистів.