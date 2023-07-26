Німеччина

Новачок Баварії дав розлоге інтерв’ю.

Мюнхенська Баварія поточного літнього трансферного вікна відзначилась черговим підписанням колишнього гравця РБ Лейпциг, австрійського півзахисника Конрада Лаймера, який перейшов на правах вільного агента.

26-річний виконавець поділився своїми враженнями від цього трансфера в першому розлогому інтерв’ю на новому місці.

"Мені вперше доводиться брати участь у подібному турі країнами Азії, тому для мене все нове та все дуже захоплююче.

Я щасливий, що можу відчути ці надзвичайні моменти: міста, товариські матчі, вболівальники навколо — я просто хочу насолоджуватися всім цим.

Але, звісно, ​​ми використаємо час тут, перш за все, аби підготуватись до нового сезону та завести свої внутрішні механізми.

Якщо чесно, то в нас були дуже напружені останні дні під час тренувального табору в Тегернзее, а тепер тут — під час туру по Азії. У нас тут заплановано три товариські матчі, і вони відбуватимуться один за одним.

Ми проводимо багато часу разом і добре пізнаємо один одного. Мені було дуже легко призвичаїтись до колективу.

На початку моєї футбольної кар’єри мене використовували на різних позиціях. Однак останнім часом я майже завжди грав у півзахисті. Якщо чесно, то для мене немає різниці, чи буде це гра трохи ближче до нападу чи в захисті. Це часто залежить від суперника і рішень нашого тренера.

До моїх сильних якостей я б зарахував те, що я часто відбираю м’ячі в суперників і можу швидко змінювати напрям атаки після цього. Я гравець, який багато працює на полі, який багато рухається, і який завжди жертвує собою на користь команді. Я зараз намагаюся працювати більше з м'ячем, аби якнайкраще пасувати грі Баварії.

Тобі потрібно багато чим пожертвувати для того, щоб отримати місце в цьому клубі. Баварія завжди має найвищі стандарти, тож чудово бути частиною цього клубу. Якщо ви демонструєте амбіції, щоб хотіти вигравати в кожній грі, тоді, так, ви пасуєте цьому клубу.

Я намагаюся вдосконалюватись кожного дня на тренуваннях і виводити на поле в найкращій формі, щоб ми могли бути успішними як команда", — заявив австрійський виконавець.

Лаймер за минулий сезон забив чотири голи та віддав один гольовий пас у 29 матчі, тоді як частину сезону провів поза грою через травму коліна.