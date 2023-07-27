Німеччина

Гравець буде боротись проти підступної хвороби.

Фланговий захисник менхенгладбахської Боруссії Штефан Лайнер має вже чималий досвід виступів у складі "жеребців", куди перейшов у 2019 році з австрійського РБ Зальцбург за 12,5 млн євро.

Із тих пір 30-річний виконавець устиг відіграти 125 матчів, забивши чотири голи та віддавши 13 гольових передач.

У прийдешньому сезоні Штефан мав продовжувати виступи в складі Боруссії, проте за рік до завершення чинного контракту з клубу він отримав невтішну звістку від лікарів.

У гравця діагностували рак лімфатичних вузлів.

Клуб виступив із заявою про те, що Лайнер буде перебувати поза тренувальним процесом найближчі кілька місяців, допоки буде тривати боротьба з хворобою.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити Штефі найкраще лікування, і бажаємо йому та його родині багато сил і оптимізму в боротьбі з цією хворобою", — ідеться в заяві прес-служби Боруссії М.

До того ж, представники "жеребців" указали, що жодна інформація, яка стосується стану здоров’я футболіста, починаючи від цього моменту, публікуватись не буде з метою збереження конфіденційності.

За минулий футбольний рік Лайнер відіграв 18 матчів.