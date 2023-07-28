Німеччина

Німецький фахівець продовжить свою роботу на посаді керманича "биків".

РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нової угоди із Марком Розе, який займає посаду головного тренера першої команди.

Клуб німецької Бундесліги продовжив із 46-річним фахівцем контракт до літа 2025 року, оскільки попередня угода спливала вже наступного літа.

Нагадаємо, що Марко Розе очолив РБ Лейпциг в період минулого сезону, в який команда перебувала у кризисному положенні.

Тим не менш, за короткий проміжок часу німецькому фахівцю вдалося змінити ситуацію на краще та гарантувати Лейпцигу участь у груповому етапі Ліги чемпіонів завдяки підсумковому третьому місцю в Бундеслізі.

Цей успіх підопічні Розе ще й закріпили черговою перемогою в Кубку Німеччини.