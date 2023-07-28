Німецький фахівець продовжить свою роботу на посаді керманича "биків".
Марко Розе, Лейпциг
28 липня 2023, 15:58
РБ Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нової угоди із Марком Розе, який займає посаду головного тренера першої команди.
Клуб німецької Бундесліги продовжив із 46-річним фахівцем контракт до літа 2025 року, оскільки попередня угода спливала вже наступного літа.
Нагадаємо, що Марко Розе очолив РБ Лейпциг в період минулого сезону, в який команда перебувала у кризисному положенні.
Тим не менш, за короткий проміжок часу німецькому фахівцю вдалося змінити ситуацію на краще та гарантувати Лейпцигу участь у груповому етапі Ліги чемпіонів завдяки підсумковому третьому місцю в Бундеслізі.
Цей успіх підопічні Розе ще й закріпили черговою перемогою в Кубку Німеччини.