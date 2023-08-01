Німеччина

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про відхід Садіо Мане з Баварії, який перейде в Ан-Наср.

"Це був сумний момент. У нас були довгі, душевні обійми. У мене з ним дуже хороші стосунки, і такими вони залишаться.

Іноді все йде не так, як ти собі уявляв. Я повністю розумію, що прощання завдає йому болю. Ми обоє погодилися з тим, що те, що відбувається прямо зараз, недобре, але також і з тим, що це найкраще рішення в ситуації для всіх учасників, що склалася", — наводить слова Тухеля FCBInside.

Минулого сезону Мане провів 38 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість гольових передач.