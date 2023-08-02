Німеччина

Гравець практично змінив клуб.

Нападник Брайтона Деніз Ундав проходить медичне обстеження в Штутгарті перед запропонованою річною орендою з можливістю викупу - повідомляє у Twitter Філіпп Майзель.

Команди обговорюють річну оренду гравця з можливістю зробити повноцінний перехід після завершення терміну.

Ундав, який є німецьким футболістом, привернув увагу багатьох клубів своїми вражаючими виступами в минулому сезоні. Його талант і потенціал викликають інтерес, і угода може стати важливим кроком для дальшого розвитку гравця.

Брайтон також зацікавлений у тому, щоб дати своєму гравцеві більше хвилин в першій команді, щоб він набув досвіду та покращив свої навички, минулого сезону він зробив 9 результативних дій.