Гравець практично змінив клуб.
Дженгіз Ундав - Getty Images
02 серпня 2023, 16:57
Нападник Брайтона Деніз Ундав проходить медичне обстеження в Штутгарті перед запропонованою річною орендою з можливістю викупу - повідомляє у Twitter Філіпп Майзель.
Команди обговорюють річну оренду гравця з можливістю зробити повноцінний перехід після завершення терміну.
Ундав, який є німецьким футболістом, привернув увагу багатьох клубів своїми вражаючими виступами в минулому сезоні. Його талант і потенціал викликають інтерес, і угода може стати важливим кроком для дальшого розвитку гравця.
Брайтон також зацікавлений у тому, щоб дати своєму гравцеві більше хвилин в першій команді, щоб він набув досвіду та покращив свої навички, минулого сезону він зробив 9 результативних дій.