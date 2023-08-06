Німеччина

Представник гравця розповів свою версію подій.

Сенегальський нападник Садіо Мане цього літа змінив мюнхенську Баварію на аравійський Ан-Наср за 30 млн євро, тоді як трохи більшу суму (32 млн євро) "Рекордмайстер" сплатили за нього англійському Ліверпулю всього рік тому.

Однак закріпитись у німецькому футболі в 31-річного виконавця так і не вийшло, і в підсумку він зі скандалом залишив розташування місцевого чемпіона.

Свою версію подій тих днів розповів представник Мане Бакарі Сіссе.

"Коли Тухель тільки-но прибув до клубу, він зустрівся з Садіо вперше одразу після міжнародної павзи. Він тоді сказав йому, що радий мати його в команді й що він відіграватиме важливу роль. Однак він тоді й гадки не мав, що інші люди, відповідальні за клуб, уже ухвалили інакше рішення.

Ці боси потім сказали Тухелю, що Садіо не повинен грати, оскільки він поїхав грати за Сенегал. Вони ж перед цим казали Садіо, що він не повинен їхати до розташування збірної, оскільки щойно повернувся після травми. Проте ми всі знаємо, що для Садіо, збірна — понад усе.

Це було проявом невдячності з боку керівництва. А Томас Тухель просто прийняв їх рішення. Після закінчення сезону Тухель зустрівся з Садіо ще раз і сказав: "Мені шкода, тому що я обіцяв, що ти будеш грати, але боси сказали мені, щоб я не залучав тебе до складу".

Це було жодним чином не футбольне рішення. Тухель грав роль маріонетки. Баварією керує не він — Баварією керують старі люди на трибунах. Наглядова рада хотіла підписання Мане й схвалила його трансфер рік тому. А тепер, після його травми, вони вирішили, що він має піти", — заявив представник футболіста.

Мане тим часом провів один тайм у арабській Лізі чемпіонів