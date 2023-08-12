Форвард трохи поквапився з оголошенням нового трансфера.
Томас Мюллер, instagram.com/esmuellert
12 серпня 2023, 10:16
Англійський нападник Гаррі Кейн наразі перебуває в Мюнхені, де тривають усі необхідні процедури перед оголошенням про його трансфер до Баварії.
І хоча 30-річний виконавець тільки-но встиг пройти медичний огляд, дехто з його майбутніх нових партнерів за командою вже встиг зробити повноцінне оголошення щодо трансферу.
Звісно, це зробив ніхто інший, як німецький нападник Томас Мюллер у рамках свого традиційного ранкового звернення до вболівальників.
"Що трансфер-блокбастер для нашої Баварії! Гаряче вітаю Гаррі Кейна в клубі.
Саме тому сьогодні я буду говорити про горіхи в сенсі здорового харчування. Зокрема про горіх пекан (PeKane – ред.) (увага каламбур).
Горіх пекан дає мені багато ненасичених жирних кислот, білків, клітковини та багатьох вітамінів. Після ранкової прогулянки я завжди починаю день із жмені горіхів. Горіх пекан є невід’ємною частиною мого раціону.
Можливо, це гарне натхнення для вас добре почати свої вихідні", — ідеться в повідомленні німецького виконавця.
Журналісти тим часом спостерігають за спробами лондонського Тоттенгема зірвати трансфер.