Німеччина

Форвард трохи поквапився з оголошенням нового трансфера.

Англійський нападник Гаррі Кейн наразі перебуває в Мюнхені, де тривають усі необхідні процедури перед оголошенням про його трансфер до Баварії.

І хоча 30-річний виконавець тільки-но встиг пройти медичний огляд, дехто з його майбутніх нових партнерів за командою вже встиг зробити повноцінне оголошення щодо трансферу.

Звісно, це зробив ніхто інший, як німецький нападник Томас Мюллер у рамках свого традиційного ранкового звернення до вболівальників.

"Що трансфер-блокбастер для нашої Баварії! Гаряче вітаю Гаррі Кейна в клубі.

Саме тому сьогодні я буду говорити про горіхи в сенсі здорового харчування. Зокрема про горіх пекан (PeKane – ред.) (увага каламбур).

Горіх пекан дає мені багато ненасичених жирних кислот, білків, клітковини та багатьох вітамінів. Після ранкової прогулянки я завжди починаю день із жмені горіхів. Горіх пекан є невід’ємною частиною мого раціону.

Можливо, це гарне натхнення для вас добре почати свої вихідні", — ідеться в повідомленні німецького виконавця.

Журналісти тим часом спостерігають за спробами лондонського Тоттенгема зірвати трансфер.