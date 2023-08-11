Англія

30-річний форвард може залишитись у складі "шпор".

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може залишитися у складі "шпор", незважаючи на домовленість про трансфер до Баварії. Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Раніше повідомлялося, що клуби повністю узгодили трансфер 30-річного англійця за суму у розмірі 100 мільйонів євро плюс 20 млн євро у якості бонусів.

Однак, за інформацією джерела, керівництво лондонського клубу має намір зірвати угоду, відкликавши дозвіл футболіста на політ до Німеччини.

Прямо зараз Кейн перебуває в машині дорогою до аеропорту в очікуванні розв'язання ситуації, оскільки у нього вже було заплановано рейс до Німеччини та медичний огляд у Мюнхені.

Минулого сезону Кейн провів 49 матчів, у яких забив 32 голи та віддав п'ять гольових передач.