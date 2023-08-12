Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Німеччини, у якому зіграють мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг.

Мюнхенська Баварія та РБ Лейпциг розіграють Суперкубок Німеччини в матчі на Альянц Арені.

Томас Тухель залучив до стартового складу Лаймера до опорної зони, тоді як Тель зіграє на вістрі атаки. Багатомільйонні Кейн та Кім залишились на лаві для запасних.

Марко Розе використав із перших хвилин новачків Сімонса та Опенду в лінії атакувальних півзахисників.

Баварія: Ульрайх — Павар, де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Лаймер — Гнабрі, Мусіала, Сане — Тель.

Запасні: Гюльсман, Кім, Горецка, Кейн, Коман, Гравенберх, Мазрауї, Кретциг, Павлович.



РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Сімакан, Раум — Кампль, Шлагер — Ольмо, Сімонс, Опенда — Вернер.

Запасні: Цингерле, Поульсен, Форсберг, Зайвальд, Клостерманн, Карвалью, Люкеба, Шешко, Рамос.



Гра Баварія — РБ Лейпциг почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.