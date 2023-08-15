Німеччина

Німецький фулбек продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Уніон Берлін на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Робіна Госенса, права на якого раніше належали міланському Інтеру.

29-річний німець перейшов до клубу Бундесліги на постійній основі, підписавши контракт до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, перехід Госенса коштував Уніону близько 13-15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Робін Госенс виступав за Інтер останні півтора сезони, за які він встиг зіграти 58 матчів, забити 5 голів та відзначитися 1 асистом, двічі вигравши Кубок Італії та один раз ставши тріумфатором Суперкубка Італії.