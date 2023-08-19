Завершилися матчі у чемпіонаті Німеччини.
У рамках першого туру німецької Бундесліги пройшла низка поєдинків у слоті 16:30.
Аугсбург і Боруссія Менхенгладбах не зуміли виявити переможця, забивши чотири голи у ворота один одного.
Аугсбург — Боруссія М 4:4
Голи: Реджбечай, 29, Бауер, 41, Міхель, 45+7 (з пенальті), Варгас, 76 — Ітакура, 13, Чванчара, 27, 90+7 (з пенальті), Нгуму, 37.
Аугсбург: Дамен, Удуохай, Бауер, Педерсен, Дорш (Брайтхаупт, 90), Реджбечай, Варгас, Енгельс, Міхель (Тітц, 71), Демірович (Єнсен, 71), Беріша (Бельо, 58).
Боруссія М: Омлін, Скаллі, Вебер, Ітакура (Фрідріх, 75), Нетц (Боржес Санчес, 86), Онора, Вайгль, Нойхаус (Райтц, 90), Нгуму (Ранос, 86), Плеа (Хак, 75), Чванчара.
Попередження: Дорш (23), Чванчар (32), Нойхаус (45).
Баєр зумів здолати Лейпциг на своєму полі.
Баєр – РБ Лейпциг 3:2
Голи: Фрімпонг, 24, Та, 35, Вірц, 64 – Ольмо, 39, Опенда, 71.
Баєр: Градецькі – Коссуну, Та, Тапсоба – Фрімпонг (Артур, 78), Паласіос, Джака, Грімальдо – Гофманн (Гложек, 89), Вірц (Андріх, 75) – Боніфасе (Амірі, 89).
Лейпциг: Бласвіх – Генрікс, Сімакан, Орбан, Раум – Зайвальд (Люкеба, 62), Шлагер (Карвалью, 84) – Сімонс (Кампль, 62), Ольмо (Поульсен, 62) – Вернер, Опенда (Форсберг, 75).
Попередження: Зайвальд (62), Боніфасе (69), Люкеба (81).
Вольфсбург без особливих труднощів упорався з Гайденгаймом.
Вольфсбург - Гайденгайм 2:0
Голи: Вінд, 6, 27.
Гоффенгайм зазнав домашньої поразки від Фрайбурга.
Гоффенгайм — Фрайбург 1:2
Голи: Кабак, 51 – Салаї, 39, Шаллай, 45+3.
Штутгарт удома не залишив шансів Бохуму.
Штутгарт - Бохум 5:0
Голи: Гірассі, 18, 77, Загаду, 38, Сілас, 60, 67.