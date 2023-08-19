У рамках першого туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд на своєму полі грала проти Кельна.

Господарі зуміли забити перший гол лише на 88-й хвилині гри, але цього виявилося достатньо, щоби набрати три пункти.

Боруссія Дортмунд — Кельн 1:0
Гол: Мален, 88. 

Боруссія Д: Кобель – Рюерсон (Азар, 84), Зюле, Гуммельс, Бенсебайні (Вольф, 84) – Забітцер, Джан (Нмеча, 59) – Мален, Ройс (Адеємі, 70), Брандт – Алер (Мукоко, 59). 

Кельн: Швабе – Шмітц, Гюберс, Шабо, Пакярада – Любичич, Мартель – Картенсен, Кайнц (Олесен, 66), Вальдшмідт (Фінкграфе, 66) – Зельке (Адамян, 52). 

Попередження: Мален — ... 