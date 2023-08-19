"Джмелі" стартували з перемоги в чемпіонаті.
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19 серпня 2023, 21:39
У рамках першого туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд на своєму полі грала проти Кельна.
Господарі зуміли забити перший гол лише на 88-й хвилині гри, але цього виявилося достатньо, щоби набрати три пункти.
Боруссія Дортмунд — Кельн 1:0
Гол: Мален, 88.
Боруссія Д: Кобель – Рюерсон (Азар, 84), Зюле, Гуммельс, Бенсебайні (Вольф, 84) – Забітцер, Джан (Нмеча, 59) – Мален, Ройс (Адеємі, 70), Брандт – Алер (Мукоко, 59).
Кельн: Швабе – Шмітц, Гюберс, Шабо, Пакярада – Любичич, Мартель – Картенсен, Кайнц (Олесен, 66), Вальдшмідт (Фінкграфе, 66) – Зельке (Адамян, 52).
Попередження: Мален — ...