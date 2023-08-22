Німеччина

Німецький клуб також не зацікавлений в обміні на Юго Екітіке.

Ключовий нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло Муані продовжує бути трансферною ціллю Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, "орли" ще не отримали нової пропозиції від парижан щодо 24-річного француза, при цьому попередня спроба ПСЖ у розмірі 65 мільйонів євро була відхилена.

Відзначається, що Айнтрахт, як і раніше, хоче заробити на продажі Коло Муані 100 мільйонів євро, тоді як потенційний обмін на 21-річного Юго Екітіке клуб німецької Бундесліги не цікавить.

Раніше повідомлялося, що наступна пропозиція ПСЖ щодо французького форварда складатиме 70 мільйонів євро плюс бонуси.

У минулому сезоні Рандаль Коло Муані провів 45 матчів за Айнтрахт, у яких він забив 23 голи й віддав 17 результативних передач. Його контракт із "орлами" розрахований до літа 2027 року.