Німеччина

Клуб з Німеччини в черговий раз відмітився доволі креативною ідеєю.

Боруссія Дортмунд представила нову виїзну форму сезону-2023/24 - повідомляє офіційний сайт клубу.

На нових футболках зображено вид з висоти пташиного польоту на історичну площу Борзігплац.

Сірий друкований візерунок на чорній футболці вшановує батьківщину Боруссії Дормунд, а також футбольну спадщину міста. Жовтий рукав довершує новий комплект.

Отримавши понад 15 000 заявок на конкурс "Дизайн комплекту" для нової домашньої форми, PUMA та BVB вирішили також вибрати дизайн вболівальника для виїзної форми на сезон-2023/24. "Було подано стільки фантастичних чорних дизайнів, і цей справді виділявся та захопив усіх у журі. Тож це був природний вибір, який надихнув на нашу виїзну форму", – пояснив Карстен Крамер, директор з маркетингу дортмундської Боруссії.