Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги Майнц на своєму полі приймав Айнтрахт.

Все йшло до перемоги господарів, однак у компенсований час гості зуміли забити та звести матч до нічиєї.

Зазначимо, що з 63-ї хвилини гри гості перебували у меншості – вилучення отримав Кнауфф.

Майнц — Айнтрахт 1:1

Голи: Лі Чже Сон, 25 – Мармуш, 90+1.

Майнц: Центнер, Касі, Фернандеш (Белль, 79), Ляйтш (Ханче-Ольсен, 70), ван дер Берг, Мвене (так Кошта, 78), Кор, Лі Чже Сон (Ріхтер, 78), Баррейро, Штах, Вайпер (Груда, 70).

Айнтрахт: Трапп, Кох, Смолчич (Ленц, 81), Пачо, Макс (Нганкам, 81), Гетце (Ааронсон, 83), Схірі, Якіч (Бута, 70), Кнауфф, Мармуш, Коло-Муані (Діна-Ебімбе, 71).

Попередження: Кох (32), Кнауфф (49), Фернандеш (55), Топпмеллер (73), Кор (75), Ван дер Берг (86), Мармуш (90), Свенссон (90).

Вилучення: Кнауфф (61).