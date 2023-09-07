Німеччина

Роман Котляр підготував список головних переходів у Німеччині.

Літнє трансферне вікно в провідних чемпіонатах завершилось. А отже маємо зробити висновки щодо нових підписань клубами в чемпіонаті Німеччини, бо ця ліга подарувала нам багато якісних переходів, котрі можуть непогано заявити про себе. Давайте розберемось, хто саме.

Вут Веггорст — Гоффенгайм

Досвідчений футболіст раніше виступав у складі Вольфсбурга, тому добре освідчений щодо контексту чемпіонату. Свого часу клуб придбав його в АЗ, а на Фольксваген Арені нідерландський форвард проявив себе чудово, стабільно тримаючи гольову планку впродовж кількох сезонів. Проте амбіції колективу були не реалізовані на практиці, а Веггорст вирішив переїхати до більш статусної ліги. У підсумку з Німеччини транзитом через Бернлі, котрому він належить і нині, та Бешикташ була оренда у Манчестер Юнайтед.

Не можна назвати це повним провалом, проте в команді Еріка тен Гага проявити себе як слід також не вдалося. 2+3 точно не ті цифри, яких очікували від цього переходу. Тепер футболіст пішов до іншої оренди, до Гоффенгайма. Здається, цього разу все має вийти дещо краще, бо буде менше очікувань від преси та вболівальників. А ось стосовно конкуренції все не так очевидно, у Зінсхаймі доволі непогана група атаки із Андреєм Крамарічем та Мергімом Берішою, тому легко Вуту точно не буде.

Набі Кейта — Вердер

Ще один гравець, який добре знайомий із німецьким чемпіонатом. Свого часу талановитий представник збірної Гвінеї перейшов до новачка елітного дивізіону Лейпцига, котрий літом 2016 року тільки-но підвищився у класі. Це було легко зробити, тому що перед трансфером до Саксонії півзахисник виступав у одному з клубів структури Ред Булл — Зальцбургу. Отже, 29,75 мільйонів євро та перехід на інший рівень.

У колективі Ральфа Газзенгютля Набі став одним із найяскравіших футболістів команди, 8+8 у внутрішніх німецьких турнірах не залишилися непоміченими широкою публікою і вже через один також стабільний сезон Кейта позував для фото у комплектах форми Ліверпуля. Щоправда, на Енфілді нічого вартого уваги не вийшло. Проблемою були ігрові проблеми та травми. Через пошкодження він пропустив у клубі 581 день, тому логічним кроком було піти до іншого роботодавця, що він в підсумку і зробив.

Тепер буде виступати в бременському Вердері.

Цікаво, чи вдасться йому нагадати себе попереднього, бо прямо зараз півзахисник знову травмований і поки буде відновлюватися.

Ловро Маєр — Вольфсбург

Півзахисника називають одним із найбільш талановитих гравців Хорватії свого покоління та порівнюють із Лукою Модричем. Розкритися вдалось у складі загребського Динамо, котре є традиційним поставником хороших молодих футболістів у топові ліги. Повноцінно закріпитися в клубі вдалося в сезоні-2019/20. Непоганий прогрес та досвід виступів у єврокубках дозволив Ренну придбати Ловро собі влітку 2021 року.

Французький колектив також є прикладом хорошого цеху для виробництва якісних талантів, які готові виступати у великих представниках топової п'ятірки. Отже, все склалося доволі чудово. Непогана статистика у першому ж сезоні, далі поступовий рух до статусу одного з лідерів та в підсумку трансфер до Бундесліги. Рівень амбіційного претендента на євротурніри у Франції він вже дійсно переріс. У Вольфсбургу є можливість грати більш менш регулярно, до того ж під керівництвом співвітчизника Ніко Ковача. Прямо зараз на цьому етапі кар'єри це достатньо непоганий варіант.

Хуго Ларссон — Айнтрахт Франкфурт

Придбання цього футболіста могло бути непоміченим на фоні інших переходів, проте в теорії півзахисник може стати дорогоцінним кандидатом на трансферному ринку. Йому лише 19 років, незважаючи на молодий вік, є дебют за основну національну збірну Швеції, досвід виступів на найвищому рівні.

Минулого сезону Хуго дебютував у Мальме в чемпіонаті та єврокубках, наприклад, своїм асистом допоміг перемогти Вікінгур у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте питання не в виступах тут і зараз, а більше на перспективу та можливий потенційний дохід від цієї інвестиції для клубу. 9 мільйонів євро не надто великий цінник, якщо врахувати потенціал футболіста. За профайлом він чимось нагадує Джуда Беллінгема. У плані просування м'яча та ігрового інтелекту хороша опція і може принести багато користі команді з Франкфурта-на-Майні.

Побачимо, що з цього вийде.

Граніт Джака — Баєр

Досвідчений гравець та екс-капітан Арсеналу вирішив повернутися до чемпіонату Німеччини та додати якості чудовому складу Баєра Хабі Алонсо. У Леверкузені прямо зараз хороший колектив, який бореться за високі місця. Перші матчі швейцарського футболіста дозволили говорити про стабільність у центрі поля. Можливо, він стане необхідним фактором, котрий дозволить зробити вирішальний крок до здобуття якогось трофею.

Робін Госенс та Леонардо Бонуччі — Уніон Берлін

Клуб із Берліна провів чудову трансферну кампанію, котра може бути показником для багатьох інших команд. Після четвертого місця і дебютного виходу до Ліги чемпіонів керівництво вирішило розвинити успіх та закріпитися у когорті найкращих у Німеччині.

Солідних продажів практично не було, а ось переходи на вхід були, і багато. По-перше, варто відзначити кілька підписань вільних агентів та оренд, по-друге, більш якісний апгрейд кількох позицій. Фактично, були трансфери в кожну лінію, що виглядає дуже розумним кроком. Втім, два футболісти більше за інших виділяються на фоні партнерів.

Робін Госенс зміг себе добре зарекомендувати у Аталанті, де став одним із найкращих латералей провідних чемпіонатів. Дебютував у збірній країни та заслужив спробувати власні сили у Інтері. Проте чудова форма його конкурента Федеріко Дімарко та деякі ігрові нюанси не дозволили закріпитися в міланському колективі.

Виступи за Уніон можуть стати хорошим рішенням, бо він також грає у схемі із трьома центрбеками, а зліва в суперниках за місце у стартовому складі лише Жером Руссійон, який у минулій кампанії лише у завершальних турах почав стабільно грати у основному складі. Початок у команді берлінців вийшов успішним — дубль у поєдинку з Дармштадтом.

Леонардо Бонуччі — тут можна навіть більше нічого не говорити. Футболіст, який став одним із символів Ювентуса та разом зі збірною Італії виграв Євро-2020. Це якщо говорити більш просто. Узагалі подібний гравець може дати молодій команді навіть більше, аніж суто ігрові якості. Досвід говорить сам за себе і це передається партнерам.

До того ж центральний захисник ще точно здатний показати клас і на футбольному полі. Та до того ж перейшов вільним агентом і даний факт також змушує поаплодувати селекційному відділу столичного клубу.

Хаві Сімонс — Ред Булл Лейпциг

У цьому випадку говоримо про оренду, утім ідеться про дуже талановитого гравця. Хаві Сімонс є вихованцем Барселони, із якої свого часу перейшов до Парі Сен-Жермен. У Парижі заграти поки що не виходить, футболіста постійно віддають до інших клубів, а там він переважно демонструє впевнений футбол.

У складі ПСВ йому вдалося здобути непогані цифри — 19+9 лише в одному чемпіонаті Нідерландів, так, у ньому багато хто демонструє хороші показники, а в більш конкурентоздатних лігах дещо просідає за ними, проте складається непогано враження, що в випадку із Хаві ситуація інша.

У Бундеслізі Сімонс вже оформив два голи і три асисти, отже, є можливість лише додавати по ходу дистанції. Навряд чи наступного літа французький чемпіон дозволить саксонській команді викупити його контракт, проте прямо зараз може бути солідний профіт для симпатичного Лейпцига, що на чолі із хорошим спеціалістом Марко Розе буде намагатися виграти хоча б внутрішні змагання.

Марсель Забітцер — Боруссія Дортмунд

Непоганий трансфер зробила і Боруссія. Півзахисник не став основним в Баварії, проте суто ігрові якості тут ні до чого. Виграти конкуренцію в Йозуа Кімміха та Леона Горецки було важко, а бути тільки в статусі резервіста гравець національної збірної Австрії не захотів. Тому варіант із переходом до іншого клубу виглядав оптимальним. У оренді у Манчестер Юнайтед вдалося добре себе проявити, утім англійський гранд не став викупати футболіста, а в підсумку відбувся трансфер до Дортмунда.

У складі цієї команди він точно буде отримувати практику на регулярній основі. Його здібності балансувати між атакою та обороною можуть стати у пригоді для нинішнього дортмундського контексту. Поки що в складі боруссців не вдається грати більш яскраво, проте це через їхній неочевидний старт. Коли вдасться знайти потрібний рецепт успіху, повинно бути набагато краще.

Гаррі Кейн — Баварія

Упродовж майже всього літа мюнхенський клуб намагався підписати Гаррі Кейна, угода постійно була невизначеною, трансфер блокували, виникали нюанси із оплатою, втім підсумково Тоттенгем погодився дати футболісту можливість піти до іншого чемпіонату. Прямо зараз колектив Томаса Тухеля отримав у своє розпорядження якісного форварда, який здатен гарантувати кілька десятків голів за сезон в усіх можливих турнірах.

Це може бути важливим фактором. Можливо, було б вигідно побудувати у Баварії більш гнучку модель гри без чистої дев'ятки, проте чекати на це ніхто не захотів і вирішив оформити перехід важливого гравця збірної Англії.

Результат він уже приносить та варто зачекати із висновками. Далеко не очевидний факт, що він здатний буде вивести команду на новий рівень, не забуваємо і про те, що купляли його задля перемоги у Лізі чемпіонів, тому подивимося.