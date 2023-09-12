Німеччина

36-річний спеціаліст може очолити національну команду.

Баварія готова безкоштовно відпустити Юліана Нагельсманна до збірної Німеччини.

За інформацією джерела, хоча Нагельсманна було звільнено від обов'язків тренера Баварії ще навесні, він все ще має чинний контракт із клубом.

Баварія готова відпустити Юліана до збірної Німеччини, не вимагаючи компенсації, але є дві умови: DFB має провести товариську гру, яка була узгоджена ще за призначенням Ганса-Дітера Фліка до збірної.

Друга умова: DFB має повністю покрити зарплату Нагельсманна.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн — фаворит на посаду головного тренера збірної Німеччини.