Німеччина

Футболіст пропустить увесь груповий етап.

Віллі Орбан вибув на тривалий термін через травму, повідомив офіційний сайт Лейпцига.

Спочатку передбачалося, що захисник пропустить кілька тижнів, однак угорський футболіст пропустить до трьох місяців.

Таким чином, Орбан пропустить усі матчі на груповому етапі Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що у групі Лейпциг гратиме проти Манчестер Сіті, Янг Бойз та Црвени Звезди.

Зазначимо, що Віллі без замін відіграв усі матчі у складі Лейпцигу цього сезону.