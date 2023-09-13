Німеччина

28-річний футболіст отримав травму.

Йосуа Кімміх може не зіграти проти Баєра, повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

За його інформацією, 28-річний півзахисник отримав травму у матчі проти Японії (1:4). У німця проблеми зі стегном.

Очікується, що сьогодні Кімміх пройде медичний огляд. Його участь у матчі проти Баєра під великим питанням.

Цього сезону Кімміх провів 3 матчі в Бундеслізі і відзначився 2 асистами.

Матч Баварія – Баєр відбудеться 15 вересня о 21:30 за київським часом.