Мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою центральний матч четвертого туру німецької Бундесліги на полі Альянц Арени.

Томас Тухель, після перемоги над менхенгладбахською Боруссією (2:1), залучив до стартового складу Лаймера праворуч у захисті.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Дармштадтом (5:1), використав із перших хвилин Андріха в центрі поля.

Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане, Мюллер, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Перец, де Лігт, Сарр, Мазрауї, Кретциг, Фукуї, Чупо-Мотінг, Тель, Мусіала.

Байєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Боніфас.

Запасні: Коварж, Ломб, Інкап’є, Амірі, Паласіос, Пуерта, Телла, Адлі, Гложек.

Гра Баварія — Байєр почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
 