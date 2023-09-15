Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та леверкузенський Байєр.
Конрад Лаймер, Getty Images
15 вересня 2023, 21:10
Мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою центральний матч четвертого туру німецької Бундесліги на полі Альянц Арени.
Томас Тухель, після перемоги над менхенгладбахською Боруссією (2:1), залучив до стартового складу Лаймера праворуч у захисті.
Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Дармштадтом (5:1), використав із перших хвилин Андріха в центрі поля.
Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане, Мюллер, Гнабрі — Кейн.
Запасні: Перец, де Лігт, Сарр, Мазрауї, Кретциг, Фукуї, Чупо-Мотінг, Тель, Мусіала.
Байєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Боніфас.
Запасні: Коварж, Ломб, Інкап’є, Амірі, Паласіос, Пуерта, Телла, Адлі, Гложек.
Гра Баварія — Байєр почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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